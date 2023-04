Giuntoli sul rientro di Osimhen: “Non sappiamo per quanto ne avrà, ma lui riesce ad andare anche oltre”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha così parlato delle condizioni di Victor Osimhen, oggi al rientro dal 1′ nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan: “Siamo molto contenti del rientro di Victor. Non sappiamo per quanto ce ne avrà, ma è un giocatore che riesce ad andare anche oltre. Speriamo che riesca a tenere per tutta la partita”.

Foto: Instagram ufficiale Osimhen