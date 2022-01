Giuntoli sul mercato: “Siamo completi in ogni reparto. Mertens? Ci metteremo seduti alla fine dell’anno”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a Mediaset nel pre partita di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Con Mertens ci metteremo seduti alla fine dell’anno, ma ora dobbiamo pensare ad un presente difficoltoso per le tante assenze. Ci sentiamo completi in tutti i reparti: siamo sereni e, tenendo conto del nostro bilancio, vigileremo su eventuali occasioni. La Fiorentina è una buonissima squadra, penso che il valore aggiunto sia il loro allenatore. Se dovessi togliere un giocatore a loro toglierei Vlahovic, che può fare gol in ogni situazione. In questo momento non abbiamo necessità: abbiamo preso Tuanzebe dopo l’addio di Manolas, ora aspettiamo i vari rientri da infortuni e Coppa d’Africa”.

FOTO: twitter napoli