Giuntoli sul mercato: “Mertens è un capitolo a parte. Koulibaly voleva andar via”

Cristiano Giuntoli direttamente da Dimaro, sede del ritiro del Napoli ha risposto alle domande di mercato sia in entrata che in uscita dei partenopei. Ha parlato sia di quali saranno le prossime mosse e del doloroso saluto a Koulibaly, andato al Chelsea. Queste le sue parole.

“Kalidu ci aveva già detto che non voleva rimanere, ma io ho provato fino alla fine a difenderlo, a coccolarlo. Siamo dispiaciuti, ma il Napoli andrà avanti, abbiamo una squadra forte e siamo fiduciosi per il futuro”.

Deulofeu è un’opportunità?

“Il mister vuole fare il 4-3-3, ma prendere Dybala voleva dire snaturare l’idea del mister. Il mercato riserva opportunità, siamo pronti a valutare e leggere le situazioni che ci possono venire addosso”.

Mertens è ancora un’opportunità? Ci parla De Laurentiis?

“Ci ha parlato lui in passato, poi ciò che succederà in futuro non si puiò sapere. Dries è un capitolo a parte del Napoli, non è paragonabile agli altri”.

Perché Meret non ha ancora rinnovato?

“Abbiamo un accordo, si stanno mandando i documenti agli avvocati e firmerà”.

Bayern Monaco su Osimhen?

“Non abbiamo ricevuto notizie in tal caso, non posso essere d’aiuto”.

Twitter Napoli