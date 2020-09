Giuntoli su Koulibaly: “A questo punto è più facile che resti”

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato nell’intervista ai microfoni di Sky Sport, prima della partita contro il Genoa. Queste le sue parole sul futuro di Koulibaly: “A questo punto è più facile che resti. Noi siamo molto contenti, anche lui. Ha altri tre anni di contratto”. E su Milik: “Siamo ancora fiduciosi di poter fare un’operazione importante in uscita sia per lui che per noi nell’ultima settimana di mercato”.

Foto: Zimbio