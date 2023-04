Giuntoli: “Stasera è la partita più speciale da quando sono a Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha così parlato prima della sfida contro il Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: “Stasera dobbiamo pensare solo al campo, a fare una grande gara e cercare di fare la storia”. E su Kvaratskhelia: “Abbiamo già parlato del fatto che ha tanti anni di contratto, siamo sempre in contatto con gli agenti dei nostri calciatori e in futuro ci sarà tempo per tutto. Adesso bisogna pensare solo alla partita contro il Milan. Khvicha ha già dimostrato di essere un giocatore importante, è inutile pensare a quello che è successo all’andata perché arriviamo al match con uno spirito e una forma migliore rispetto a 15 giorni fa. Conta il gruppo stasera e i ragazzi si faranno trovare pronti”.

Infine, sull’atmosfera del Maradona: “Sono qui da otto anni, abbiamo giocato gare importanti e quella di stasera è probabilmente la più speciale”.

Foto: Twitter Napoli