Giuntoli ribadisce: “Cristiano Ronaldo? Sinceramente non ci abbiamo mai pensato”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato prima della sfida contro il Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Durante il suo intervento nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport, c’è stato spazio anche per tornare a commentare le voci della scorsa estate su Cristiano Ronaldo, smentendo nuovamente ogni tipo di interesse: “Onestamente non ci abbiamo mai pensato, avevamo dei parametri da stare dentro. Abbiamo anche pensato di arrivare a scoprire grazie a un grande gruppo di ragazzi che avessero tanta voglia di dimostrare”.

Foto: Twitter Al Nassr