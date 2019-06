Giuntoli-Raiola a oltranza per Manolas: ecco perché bisogna trattare ancora. Ma…

Per Manolas al Napoli non sono previste sorprese, sarebbe una svolta clamorosa rispetto a quanto accaduto fin qui. Ovvero, il Napoli ha scelto il difensore greco, è stato scelto con convinzione dallo stesso Manolas, la Roma ha deciso di sacrificarlo e di avere Diawara per il centrocampo. E quindi, cos’è accaduto negli ultimi giorni? Semplicemente è una corsa al rialzo sull’ingaggio: il Napoli, come già raccontato, aveva messo in preventivo una base di 3,5 milioni più bonus, la richiesta è di almeno 500 mila euro più alta e coinvolge anche i bonus. Raiola e il direttore sportivo Giuntoli si sono incontrati a Montecarlo, si viaggia a oltranza: è vero che la Roma avrebbe necessità di chiudere entro domani, ma è anche vero che il rappresentante del difensore non molla sulle richieste. E bisogna trovare la completa quadratura del cerchio.

Foto: twitter ufficiale Roma