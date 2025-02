Giuntoli: “Progetto importante, siamo sulla strada giusta. In futuro ci darà grandi soddisfazioni”

Il dt della Juventus Cristiano Giuntoli sceglie di metterci la faccia, il giorno dopo la clamorosa eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli. L’uomo mercato bianconero ha parlato così a Sky Sport: “Siamo in linea con quanto detto dal mister. Ieri è stata una prestazione inaccettabile, me è convinta la squadra, l’allenatore e lo siamo pure noi. Stamattina ci siamo trovati con Scanavino, Ferrero e Thiago Motta e a mente fredda abbiamo parlato alla squadra, siamo tutti convinti, e loro per primi, di poter fare di più per centrare l’obiettivo Champions League al termine della stagione”.

Sulla posizione di Thiago Motta: “Noi siamo convinti che il progetto iniziato d ‘estate sia un progetto importante, che sta creando valore con i tanti giovani lanciati e che in futuro ci darà grandi soddisfazioni. Motta non è in discussione”.

Sulla partita di ieri: “Ieri è stata una partita quasi inspiegabile, venivamo da 4 vittorie consecutive in campionato e non pensavamo di fare questa prestazione, siamo dispiaciuti e arrabbiati. Siamo convinti che il progetto sia corretto, sapevamo che avremmo trovato difficoltà e questo aspetto è stato accentuato anche dagli infortuni, ma siamo convinti di essere sulla strada giusta e che questa possa darci soddisfazioni in futuro”.

Sulle parole di Motta: “Ha voluto riportare la squadra ad un senso di responsabilità, non lo ha fatto verso qualcuno ma verso tutta la squadra”.

Sugli acquisti estivi: “Abbiamo cambiato tanto, preso tanti calciatori, investito su profili internazionali che in passato hanno fatto grandi prestazioni con le proprie squadre e sono convinto che in futuro le faranno anche qua”.

Infine: “La società è sempre responsabile di ciò che succede. Siamo responsabili nei confronti della proprietà e nei confronti dei tifosi”.