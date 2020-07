Giuntoli: “Osimhen? Cerchiamo accordo con nuovo agente. Su Koulibaly nessuna offerta”

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Napoli-Sassuolo, il ds del Napoli Giuntoli, ha presentato la sfida. Queste le parole del dirigente azzurro: “Osimhen? In questo momento dobbiamo trovare un accordo con il nuovo agente. Ci interessa, ma non è così avanti come tutti pensano la trattativa. Koulibaly? In questo momento non ci sono offerte vere e proprie. Adesso non abbiamo fretta di decidere ora, valuteremo con il giocatore il da farsi. Siamo un po’ arrabbiati, speriamo sia una crisi di passaggio questa perché noi vogliamo fare sempre bene.”

Tornando a Osimhen, è normale che Giuntoli spenga ancora un po’ una trattativa che si avvia sempre più alla fumata bianca.

Foto: twitter Napoli