Giuntoli: “Offerto un biennale a Mertens da 2,5 milioni a stagione, ma ha rifiutato”

Il futuro di Dries Mertens è sempre più da Napoli. Intervenuto ai microfoni della sala stampa del ritiro di Dimaro, il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa del rinnovo di contratto tra il club partenopeo ed il calciatore belga: “Non lo gestisco io personalmente questo rinnovo. Ci confrontiamo tutti. In questo caso c’era già prima di me Aurelio. Hanno parlato a lungo fino poco tempo fa. Il Presidente gli ha fatto una proposta importante: quasi 5 milioni lordi, quindi 2,5 netti a stagione. Dries non ha accettato“.

Foto: Twitter Napoli