Giuntoli: “Non abbiamo mai perso compattezza. Teniamo molto alla Coppa Italia, siamo i campioni in carica”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Raisport a pochi minuti del quarto di finale contro lo Spezia: “Le partite sono molto importanti, a maggior ragione la Coppa Italia essendo i campioni in carica. Ci teniamo molto. È una partita secca e come tutte le finali è molto delicata. De Laurentiis? Fa piacere averlo con noi e fanno piacere le parole dette su Gattuso.

Ritrovare la compattezza? Non l’abbiamo mai persa”.