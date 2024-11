Giuntoli: “Mercato? Davanti contiamo sul recupero di Milik. Faremo qualcosa in difesa”

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, prima della sfida di Champions League sul campo dell’Aston Villa: “Partita storica, molto importante. sarebbe fantastico portarla dalla nostra parte, ci proviamo”.

Sulle assenze: “Ci mancano tanti calciatori, ma tutti dobbiamo fare qualcosa in più per fare nostra la partita. Come mai nessun giovane in prima squadra per stasera? Avevamo tanti ragazzi in prima squadra portati quest’estate, i giovani hanno bisogno di fare ancora esperienza”.

Sugli infortunati: “Gli infortuni ci hanno danneggiato tanto, ma il gruppo ha reagito bene e sta continuando a crescere”.

Infine: “Se faremo qualcosa in avanti? Contiamo sul recupero di Milik, bravo e adatto al gioco del mister. Dovremo fare qualcosa dietro, dove siamo un po’ pochini”.

