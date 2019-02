Giuntoli: “L’Europa League è un obiettivo, meritiamo di vincere qualcosa. Su Milik…”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match con lo Zurigo. Queste le sue parole: “Voti? Ad Ancelotti do un 8, alla squadra do un 7. Europa League? Sicuramente è un obiettivo, per il gioco espresso da questi ragazzi c’è il merito di vincere qualcosa, per i tifosi e per il presidente. E’ questa l’asticella. La squadra è straordinaria anche nei numeri, stiamo creando tanto e subendo poco per questo speriamo di raccogliere qualcosa di importante. Milik? E’ un ragazzo che è stato molto sfortunato, ma ha una media realizzativa straordinaria. Vede la porta, la sente e fa un gran lavoro per la squadra. Non ha segnato poco. Spesso davanti al portiere è tutta la squadra a non realizzare ciò che merita, ma sono momenti, bisogna continuare a lavorare a testa bassa. Diawara? Puntiamo forte su di lui. Favorite all’Europa League? Ci sono squadre importanti. In questo momento sceglierne una o un’altra non mi va”, ha chiuso Giuntoli.

Foto: Twitter ufficiale Napoli