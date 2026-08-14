Giuntoli: “Lang, Diao e Esposito? I nostri giocatori non hanno niente da invidiare a nessuno”

14/08/2026 | 19:55:47

Giuntoli ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Bilbao: “L’Atalanta ha fatto un acquisto, il più grande ed è stato strappare Maurizio Sarri a una grande concorrente. E poi ha convinto Ederson a rimanere, e ringrazio la proprietà. Abbiamo preso Gaetano ragazzo molto interessante, accontentando poi Djimsiti che voleva andare e facendoci trovare pronti con Kristensen. Lang, Diao e Esposito? Faccio una battuta anche io, credo che Raspadori, Zalewski, Sulemana e De Ketelaere non abbiamo da invidiare niente a nessuno”.

Foto: sito Atalanta