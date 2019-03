Giuntoli: “La mia priorità era restare a Napoli. De La…”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky pochi minuti prima della sfida di Salisburgo e ha commentato il suo fresco rinnovo di contratto fino al 2024. “ Avevo voglia di restare, è sempre stato così. De Laurentiis mi ha dimostrato grande stima e affetto. Il ruolo di un direttore sportivo non può essere riassunto in qualche minuto. Posso soltanto dire che non si pensa soltanto al mercato, ma bisogna indicare strategie, rinnovi e altro. E’ un lavoro complesso, ma divertente. e non mi sembra giusto essere giudicati soltanto in relazione alle operazioni di mercato”.

Foto: Twitter uffiaciale Napoli