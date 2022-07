Giuntoli: “Kim lo stiamo seguendo, ma valutiamo anche altre situazioni. Dybala non era un’opportunità”

Il Napoli continua la sua preparazione in vista della prossima stagione a Dimaro, sede storica del club. È da li che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è intervenuto in conferenza stampa. Dal mercato in entrata a quello in uscita senza dimenticare la stagione che verrà.

Queste sono state le sue parole. “Kim? E’ un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri. E basta. Non posso dire di più. Cercate di capire, abbiamo anche altre situazioni, stiamo facendo delle valutazioni approfondite per poi affondare. Io sono sempre fiducioso. Dybala invece pensavamo potesse essere un’opportunità. Ci abbiamo parlato, con i suoi agenti non con lui, ma abbiamo capito che per noi non era un’opportunità e forse lo stesso vale per lui”.

Foto: Instagram Kim