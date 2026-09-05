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Giuntoli: “Kessie? Ha fatto una scelta di cuore. Siamo convinti del mercato, poi sarà il campo a parlare”

05/09/2026 | 20:16:04

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Il direttore sportivo dell’Atalanta, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match con la Roma. Queste le sue parole:
“Kessie? Ha fatto una scelta di cuore, fondamentale il rapporto con Percassi. Come sta Rowe? Rowe per me ci può dare quella qualità che cercavamo nell’ultimo terzo di campo. Cosa aspettarsi da questa squadra? Ci vorrà tempo perché venivamo da un mondo opposto di come vedevamo il calcio, ma convinti di poter fare bene. Siamo convinti del mercato, poi sarà il campo a parlare”.
Foto: sito Atalanta