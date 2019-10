Giuntoli: “Insigne è tranquillo, fuori solo per scelta tecnica. Abbiamo una rosa valida”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato poco prima della gara di Champions League con il Genk soffermandosi anche sull’esclusione di Insigne ai microfoni di Sky Sport: “Insigne in tribuna? Onestamente tutto questo scalpore non deve esserci. Abbiamo una rosa di buonissimi calciatori. La regola dei 18 giocatori un po’ ci condanna, abbiamo tanti ragazzi che possono e vorrebbero giocare. Ancelotti ha scelto una squadra più accorta, con un centrocampo più robusto. E in panchina ha optato per due attaccanti puri: uno fisico e un piccolino come Mertens. Scelta tecnica, tattica, niente di che. A testimonianza di una rosa molto valida. Come sta? È tranquillo, nessun problema. I talenti del Genk da monitorare? Loro da tempo sanno pescare bene nei giovani. Hanno sempre prodotti interessanti. Hanno Berge, Lukumi e Maehle. Come sta Milik? Ha passato un’estate un po’ tribolata, aveva un problemino che non riusciva a smaltire. Adesso sta bene, si sta allenando bene e Carlo l’ha premiato facendogli giocare questa partita”.

Foto: Napoli Twitter