Giuntoli: “In questo momento il mercato è finito. Ma staremo attenti a ogni opportunitá”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cristiano Giuntoli ha così parlato prima della sfida con il Benfica: “Siamo stati tanti mesi con pochi giocatori a disposizione, non abbiamo potuto fare rotazioni. Stiamo ritrovando tutti, ora tocca al mister gestire le forze”.

Dopodiché, sul mercato: “Non volevamo toccare niente in uscita, volevamo integrare la rosa con due elementi in difesa e lo abbiamo fatto, oltre che a un attaccante. In questo momento il mercato è finito, poi ovviamente staremo attenti a ogni opportunità”.

Foto: sito Juventus