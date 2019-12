Giuntoli: “Impressioni positive, Gattuso si affida alla vecchia guardia. Mercato? Ecco cosa faremo”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Impressioni molto positive. Abbiamo fatto 10 giorni importanti, cerchiamo di tornare all’antico, col vecchio modulo. I giocatori sono abituati a quel modulo. Gattuso si affida alla vecchia guardia, coloro che hanno giocato tanto in quella maniera lì. Mercato? In questo momento si pensa a stasera, da domani penseremo al mercato. Il cambio modulo ci porta a pensare in altra maniera, vedremo il da farsi. Se dovessimo continuare così occorrerà un centrocampista in più e vedremo le opportunità che ci saranno. Il mercato di gennaio è complicato, vediamo le opportunità e faremo con calma le nostre valutazioni”.

Foto: Napoli Twitter