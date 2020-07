Giuntoli: “Il rinnovo di Gattuso? Lui vuole restare e noi vogliamo tenerlo”

Intervistato da Sky pochi minuti prima di Napoli-Milan, ha parlato per il Napoli il direttore sportivo Giuntoli. Queste le sue parole: “Gattuso è molto emozionato, vive tutte le partite in questo modo, oggi in particolare. Con Rino abbiamo rimandato alla fine della stagione le questioni contrattuali. Lui vuole rimanere, noi vogliamo che resti. Callejon? Conosce la nostra posizione, questa è casa sua, deciderà lui cosa fare.”

Foto: twitter Napoli