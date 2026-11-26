Giuntoli: “Il nostro mercato sarà il rientro degli infortunati. Scamacca ce lo teniamo stretto”

26/11/2026 | 20:58:22

Cristiano Giuntoli tocca vari temi a minuti dalla sfida dell’Atalanta in Conference League contro il Borac. Le parole a Sky Sport: “Mercato? Il nostro mercato alla fine sarà il rientro degli infortunati. Sulemana, ad esempio, non lo abbiamo avuto quasi mai. Per il resto il mercato è sempre imprevedibile, però noi ci faremo comunque trovare pronti. Scamacca? Noi al mercato non ci pensiamo e soprattutto a quello in uscita. Scamacca ce lo teniamo stretto. Borac? Intanto dobbiamo cercare di fare bene a prescindere dallo spareggio o meno. Con uno spareggio in meno è chiaro che avremmo più tempo per lavorare, visto che ne abbiamo avuto pochissimo tra nazionale, Mondiale e qualificazioni ad agosto”.

Foto: Sito Atalanta