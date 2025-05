Giuntoli: “Idee chiare per il futuro. Su Veiga, Conceicao e Kolo Muani…”

25/05/2025 | 20:18:42

Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky pochi minuti prima di Venezia-Juventus. “Come affrontare il Mondiale per Club? Stiamo parlando con Fenerbahce e Ajax per riavere Kostic e Rugani, faremo la stessa cosa con PSG e Chelsea per Kolo Muani e Veiga, mentre con Conceicao siamo già a posto. L’allenatore? Siamo contenti di Tudor, prenderemo una decisione dopo il Mondiale per Club. La partita di stasera è importante sia dal punto di vista economico che del prestigio. Anno difficile, ma siamo sempre la Juventus e abbiamo le idee chiare, con qualche ritocco mirato possiamo essere competitivi. Quest’anno con tanti infortuni, credetemi, è stata un’impresa essere qui”.

FOTO: Sito Juventus