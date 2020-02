Giuntoli: “Gattuso vero condottiero. Messi? L’unico extraterrestre era Maradona”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla partita del San Paolo con il Barcellona: “Messi-Maradona? Per riallacciarmi al cuore dei napoletani, devo dire che di extraterrestre c’è solo Diego. Messi è il più grande degli ultimi tempi. E non dimentichiamo Pelé. Gattuso? Rino ha dato consistenza ed equilibrio a questa squadra, aumentando il palleggio in fase di possesso e un’aggressione un po’ più bassa. Come vive De Laurentiis il fatto di vedere la squadra andare così bene nelle coppe e male in campionato? Non la vive così bene, perché quando una squadra riesce a fare dei picchi così alti e dei picchi così bassi lo fa arrabbiare. Ma un presidente deve accettare nel bene e nel male la sua squadra. Quest’anno non abbiamo trovato continuità, ma speriamo di riuscirci in questo finale di stagione. Gattuso e il pugno di ferro con Allan? Si è comportato da vero condottiero, dando linee guida chiare e precise. Chi segue gioca e chi non segue va fuori, come ha detto il mister. Vale per tutti”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli