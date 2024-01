Giuntoli: “Fiduciosi per il rinnovo di Rabiot. Vlahovic non è sul mercato”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, parla così ai microfoni di Sport Mediasetprima della partita contro la Salernitana valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia: “La partita è molto importante, teniamo molto alla competizione e speriamo di poter fare bene. Impegno meno tosto? Non mi sembra, vedo i risultati e qualche squadra importante è già uscita”.

Su Vlahovic: “Non sappiamo niente, Vlahovic non è sul mercato”. Su Terracciano “In questo momento non abbiamo occasioni ideale né tecnicamente né economicamente parlando. Felipe Anderson? Vale la stessa cosa”.

Sul rinnovo di Rabiot: “Noi cerchiamo un rapporto forte con i nostri calciatori e il loro entourage. C’è anche con Rabiot, siamo contenti e fiduciosi di poter stare insieme”.

Infine, sul centrocampista: “Numericamente non direi, ci sono ragazzi bravi che hanno trovato meno spazio, vedi Nicolussi Caviglia, Miretti o Iling junior. La rosa c’è, il mister è contento e lavoriamo a testa bassa. Phillips o Hojbjerg? Non ce ne sono in questo momento”.

