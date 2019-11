Giuntoli: “De Laurentiis-Ancelotti? Gran rapporto, in Italia stiamo sempre a far polemiche”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida al Salisburgo: “Manolas? Onestamente credo che Carlo abbia fatto riposare Kostas perché erano entrambi, sia lui che Maksimovic, reduci da un periodo senza allenamento e a nessuno dei due fa fare 90 minuti. Il ritiro? Non è stato difficile mediare. Alla squadra viene imputato di non avere continuità, il presidente ha pensato di farli stare insieme, tutti tranquilli, senza lo stress delle famiglie. Ancelotti ha espresso il suo parere, ma la prendiamo in modo sereno, c’è un gran rapporto tra presidente e allenatore. E’ stato un modo per stare vicino ai calciatori. Nessun calciatore credi che stia volentieri in ritiro. In Italia stiamo sempre a far polemiche, invece è una cosa bella: l’allenatore si schiera dalla parte della squadra, com’è giusto che sia. Se ci manca un centrocampista difensivo? Abbiamo Allan che ha queste caratteristiche, Zielinski si sta trasformando in un giocatore eclettico che ha entrambe le fasi, Fabian lo stesso, Elmas ha gran propulsione offensiva ma è bravo anche nei contrasti. Ci vuole un po’ di pazienza, soprattutto in fase difensiva ci vogliono un po’ di partite per conoscersi e trovare i meccanismi giusti. Questa squadra ha dimostrato di valere molto, altre volte di valere meno. Ora cerchiamo continuità di prestazioni, per il resto non abbiamo grossi problemi”, ha confessato Giuntoli.

Foto: Twitter ufficiale Napoli