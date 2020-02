Giuntoli: “Contenti di Gattuso. Mertens? Parliamo con l’entourage, vogliamo che resti ma deciderà lui”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Torino ai microfoni di Dazn: “Siamo molto contenti di Gattuso, ma in questo momento pensiamo al presente, alle tre competizioni in cui siamo in lotta. Il rinnovo di Mertens? Stiamo parlando con il suo entourage, la speranza è che rimanga. Ma ha dato tanto e dobbiamo rispettare quella che sarà la sua scelta. Gli dobbiamo tanto. In questo momento ci stiamo parlando con l’entourage, qui è casa sua. Sta a lui decidere se andare o rimanere, in ogni caso andrà rispettato”, ha chiuso Giuntoli.

Foto: Twitter ufficiale Napoli