Giuntoli: “Contenti di Gattuso. Icardi? Lontano dalle nostre possibilità. Su Milik, Boga e il mercato…”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando tanti temi. Queste le sue dichiarazioni: “Se l’emergenza potrà cambiare i nostri piani? Noi la rifondazione l’abbiamo già fatta quest’anno, il centrocampo e la difesa sono già cambiati. E’ un cambiamento in atto che proseguirà. Gattuso? Lui ama un calcio palleggiato, uno schema dove si può lavorare molto tra le linee e noi già a gennaio abbiamo preso giocatori funzionali al suo volere come Demme, Lobotka e Politano. Abbiamo preso giocatori validi per il futuro, Petagna pensiamo possa fare bene al Napoli e Rrahmani che è bravo sia in marcature che nell’impostazione dal basso. Vuol sempre giocare dalla difesa e vogliamo mettere a sua disposizione giocatori funzionali. Boga? E’ un calciatore importante, molto bravo nell’uno contro uno ed è molto interessante. Si abbasserà il valore di mercato di Koulibaly e Allan? Il presidente ha impostato l’azienda in maniera esemplare. Questo comporta fare sempre grandi sacrifici, ma le cose vanno fatte con equilibrio. I grandi campioni non credo però avranno sconti, per loro non ci sarà nessun problema nel trovare una squadra che possa mettere tanti soldi. Icardi? E’ un grande calciatore, chi non lo vorrebbe? Ma credo sia lontano dalle nostre possibilità. Milik? Siamo contenti di lui. Abbiamo ancora un po’ di tempo per prolungare il contratto. Ufficialmente non me l’ha chiesto nessuno, ma è un giocatore importante e ci stanno dei possibili interessamenti. Gattuso confermato al 100%? In questo momento di tutto parliamo meno che di rinnovi. Di certo siamo molto contenti di Gattuso, lui è contento del Napoli e non vedo perché non dovremmo continuare. Non abbiamo ancora intrapreso un discorso a tavolino”, ha chiuso Giuntoli.

Foto: Twitter ufficiale Napoli