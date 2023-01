Giuntoli conferma: “Siamo ottimisti per Ounahi”. La sua strategia tiene da settimane

La strategia di Cristiano Giuntoli per Ounahi tiene: avevamo titolato così il 5 gennaio, dopo quanto raccontato il 23 dicembre. Ben oltre le voci che volevano il centrocampista marocchino dell’Angers vicino ad altri club inglesi. A conferma del fatto di essersi mosso in anticipo rispetto alla concorrenza. Situazione sempre più da seguire, dunque. Queste le dichiarazioni di poco fa del direttore sportivo del Napoli: “Siamo ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds. Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano“.

Foto: Instagram Ounahi