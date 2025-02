Giuntoli conferma: “Kolo Muani? C’è volontà di proseguire, ottimi rapporti col PSG”

Il Managing Director Football della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il PSV valido per l’andata dei playoff di Champions League: “Dovevamo colmare delle defezioni dovute a gravi infortuni e siamo intervenuti con 3 innesti in difesa. Per la situazione di Milik, abbiamo preso Kolo Muani. Stasera dobbiamo fare una grande gara, speriamo che diano un grande contributo al risultato”.

Su Kolo Muani: “I rapporti sono ottimi tra i club, abbiamo fatto un lavoro di grande volontà nel periodo lontano dal mercato bruciando tanti concorrenti. C’è la volontà di proseguire, mettendosi a sedere a fine anno per vedere come continuare con lui”.

Su Koopmeiners: “Nella prima parte a dato tanto, non ha fatto la preparazione e ha avuto un problema al costato. Fa tanto lavoro sporco, gli mancano i suoi numeri ma sono sicuro che ci arriverà e oggi Douglas Luiz farà il suo”.

Su Kelly e Renato Veiga: “Dopo Cabal, l’unico mancino che avevamo insieme a Cambiaso, dovevamo intervenire con un piede mancino. Ne sono arrivati 2, siamo ancora più contenti. Sono ragazzi di grande duttilità e hanno valore tecnico e umano”.

