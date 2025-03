Giuntoli: “Con Motta resta grande rapporto. Abbiamo pensato subito a Tudor”

Cristiano Giuntoli ha introdotto la conferenza stampa di Tudor. “Ringrazio Thiago Motta e il suo staff, con Thiago resterà un grande rapporto di stima reciproca. Credo che possa fare l’allenatore a grandi livelli. Le parole post Firenze? Ci siamo presi in po’ di tempo, abbiamo ragionato a mente fredda e abbiamo deciso di fare una sterzata. Le nostre scelte sono andate subito su Igor, non solo per il passato suo nella Juventus ma anche e soprattutto per le sue qualità tecniche, umane e morali. Igor rimarrà con noi fino alla fine della stagione, compreso il Mondiale per Club, poi ci siederemo e la speranza è quella di continuare insieme. Pensiamo che questa squadra possa dare soddisfazione, siamo fiduciosi per il futuro, questo ci potrà garantire da subito una maggiore competitività”.

Foto: sito Juventus