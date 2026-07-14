Giuntoli: “Carnesecchi resterà con noi. Alajbegovic? Noi pensiamo al campo”

14/07/2026 | 17:46:21

Il ds dell’Atalanta Cristiano Giuntoli ha fatto il punto su alcune situazioni: “Noi sulla destra abbiamo Bellanova e Zappacosta e siamo contenti di averli. Credo che possano giocare anche a quattro. Secondo me parlare del “nuovo Palestra” è poco opportuno. C’è un gruppo di ragazzi disponibili e intenzionati a fare. Alajbegovic? Si leggono tante cose, noi pensiamo al campo. Carnesecchi? Ripartiremo da lui. Marco rimarrà all’Atalanta e noi siamo sicuri che questo gruppo possa fare bene”.

foto x atalanta