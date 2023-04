Giuntoli: “Assenza di Osimhen? Tutti sono importanti. E Simeone non è solo un vice”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha così parlato prima della gara contro il Milan di questa sera, a partire dall’assenza di Victor Osimhen: “È un calciatore importante, ma ne abbiamo tanti importanti in squadra, ho pensato le stesse cose quando si è fatto male Raspadori. Sono tutti importanti. Simeone confermato come vice Osimhen anche in futuro? Non parlerei di vice, ma di un altro titolare. Sta facendo benissimo”.

Foto: Twitter Napoli