Giuntoli: “Abbiamo scelto Sarri per la sua identità. Ederson? Lavoriamo al rinnovo”

14/07/2026 | 17:18:24

Cristiano Giuntoli si è presentato in conferenza stampa da nuovo ds dell’Atalanta: “La prima cosa che ho puntato è sull’identità, anche nella scelta di Sarri. Negli anni l’Atalanta è sempre stata una squadra che non dichiarava degli obiettivi, bensì lavorava con umiltà facendo cose straordinarie con umiltà e lavoro. Ogni anno l’Atalanta sforna tantissimi gioielli per il calcio europeo e mondiale. Orgoglioso di far parte di questo club: molti principi, soprattutto quello della sostenibilità mi ci ritrovo molto. Ederson? Siamo rimasti stupiti. Lui è contento di rimanere e stiamo lavorando sul rinnovo. Maurizio Sarri ha una grande identità chiara e uno stile di gioco tanto chiara quanto importante e che punti su molti fattori. Noi crediamo che la squadra sia molto forte sia numericamente che qualitativamente. Si tratta di capire bene, ma noi siamo convinti che all’interno di questo club ci sia tanta qualità anche nelle giovanili”.

foto x atalanta