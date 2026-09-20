Giuntoli: “A Torino due anni importanti e formativi. Obiettivo? Trovare noi stessi”

20/09/2026 | 17:28:18

Il direttore sportivo dell’Atalanta, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Siamo ancora alla ricerca di noi stessi, l’ultima gara ha dato segnali di crescita nonostante la sconfitta e dobbiamo continuare così. Tornare a Torino? Ho passato due anni importanti e formativi, però la mia testa ora è completamente all’Atalanta. Devo fare bene qui e ringraziare la società che mi dà fiducia. Se ci siamo dati un obiettivo? Non voglio essere ripetitivo, l’obiettivo è quello di ritrovare una forte identità. Una strada bella dritta e determinata, poi vedremo in Primavera dove saremo arrivati. In questo momento il nostro obiettivo è trovare noi stessi”.

Foto: sito Atalanta