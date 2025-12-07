Giulini: “Vittoria fondamentale, ma la corsa verso la salvezza è lunghissima”

07/12/2025 | 18:03:02

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Roma.

Queste le sue parole: “Siamo contenti di aver vinto oggi, ma non ci dobbiamo esaltare per questa buona prestazione. Altre volte potevamo fare di più, mentre a Napoli in coppa e oggi abbiamo messo tanto e dobbiamo continuare così. Saremo in tante a non voler chiudere nelle ultime tre posizioni e quindi vorrei che la squadra, dopo la grande esultanza di oggi, si rimettesse già da domani a lavorare per gli obiettivi senza mai accontentarsi”.

Riprende parole Giulini: “Dobbiamo lavorare, è un progetto giovane e l’allenatore va seguito. Bisogna lavorare ancora di più, se si vuole portare avanti un obiettivo e cioè creare da dentro: attualmente abbiamo 8 giocatori che hanno fatto la Primavera qui e l’allenatore che viene da sotto. Non ci dobbiamo accontentare. Abbiamo giocato a sprazzi bene in questo inizio di campionato, ma con più cattiveria potevamo raccogliere di più e questa deve essere la mentalità. Voglio far capire che la società si aspetta di più”.

