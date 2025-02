Giulini saluta Lapadula: “Esempio di professionalità, grazie Lapa”

Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità del passaggio di Lapadula allo Spezia. A comunicarlo è stata la società ligure tramite una nota ufficiale sul proprio sito. Dopo aver collezionato 76 presenze e aver segnato ben 28 reti in gare ufficiali, dunque, Lapa ha salutato Cagliari. Nonostante ciò, a ringraziarlo per quanto fatto con la maglia del club sardo è stato Tommaso Giulini sul proprio profilo X: “Esempio di professionalità, animale da gol come pochi. Grazie infinite, Lapa!”.

FOTO: Twitter Giulini