Giulini: “Romano come Palestra? La differenza è che lui è nostro. Vogliamo qualcosa in più della salvezza”

15/09/2026 | 15:57:20

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega: “L’anno scorso, con lo stesso tecnico, avevamo 7 punti dopo 4 giornate. Ora abbiamo due punti in più, l’obiettivo sarebbe provare a salvarci il prima possibile e ci piacerebbe fare ancora meglio. Romano come Palestra? La grande differenza è che per fortuna Romano è un nostro giocatore: siamo molto contenti per quello che ha fatto Marco, nonostante questo piccolo infortunio. Siamo contenti che anche Alessandro abbia scelto la nazionale italiana, anche perché c’è un ct come Mancini che ha sempre creduto nei giovani e ce lo ricordiamo anche con Barella”.

foto x giulini