Giulini: “Ripartiamo da Semplici, lo avevamo già detto. Nandez? Non so se riusciremo a trattenerlo”

E’ terminato l’incontro tra il presidente del Cagliari, Matteo Giulini e il tecnico Leonardo Semplici. L’allenatore si appresta ad essere confermato sulla panchina degli isolani.

A confermarlo il presidente al termine della stessa riunione. Queste le sue parole: “Certo che ripartiremo da lui in panchina – ha detto il presidente dopo tre ore e mezza di riunione – lo avevamo già detto settimana scorsa. Quali sono i nostri programmi? Vanno chiesti a Capozucca, sicuramente dovremo fare qualche cessione e poi rinforzare l’organico dove c’è qualche carenza. Nandez? Non lo so se riusciremo a trattenerlo, dipenderà molto dal mercato”.

Foto: Sito Cagliari