Giulini: “Ranieri resta? Decide lui. Scatta il rinnovo del ds Bonato”

Rinnovo del ds: “Sì scatta un rinnovo per Bonato, per due anni”

Altre dediche: “Questo va anche a mio padre che mi ha lasciato qualche anno fa e oggi avrebbe compiuto gli anni. Claudio ha ridato il senso delle cose di come va fatto calcio qui da noi. Abbiamo provato a fare cose che a quanto pare non dovevano essere fatte, il nostro direttore rimane con noi per altri due anni e sono felice di annunciarlo. Spero di ripartire da tutti, con anche Ranieri, che nel finale ha lanciato i giovani come Di Pardo e Obert. Love Factor ci premia sempre, il mister ha fatto un miracolo con tanti giovani e tanti italiani; tante cose su cui andare fieri di essere nei primi posti, Siamo meno fieri di aspettare per lo stadio, con tutti gli enti che dobbiamo aspettare. Mi sono rotto di rispondere alle domande su queste istituzioni”.

Foto: twitter Cagliari