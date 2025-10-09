Giulini: “Pisacane un tecnico che farà strada. Belotti? Dispiace tanto, lo aspettiamo presto”

09/10/2025 | 22:30:15

Tommaso Giulini , presidente del Cagliari, ha parlato a margine di un evento a Orani nella cornice del Museo Nivola e in occasione dell’inaugurazione del Cagliari Club locale.

Queste le sue parole: “Cagliari è sempre stata la squadra di un’intera isola e oggi siamo felici di essere qui in Barbagia, davanti a una comunità così ampia e affezionata al Cagliari qual è Orani. Personalmente non ero mai stato qui, in particolare nel Museo, oggi inoltre inauguriamo un Cagliari Club ed è sempre una occasione speciale. Il Cagliari è la Nazionale della Sardegna, poche squadre al mondo hanno le nostre prerogative di unicità, pochi Club giocano ai massimi livelli calcistici rappresentando un’intero e vasto territorio, questo comporta una grande responsabilità e un forte senso di appartenenza: oggi abbiamo tanti ragazzi che arrivano da vari centri della Sardegna, che abbiamo allevato nel tempo grazie a scouting e Academy, per noi è un dovere cercare di valorizzare il talento sardo oltre ad avere uno sguardo internazionale, giocatori come Deiola, Idrissi, Pintus, Ciocci che oggi sono in prima squadra, altri ragazzi che non sono più con noi ma che vengono dal nostro vivaio, sono l’esempio di ciò che il Cagliari deve fare abbinando competitività e contributo più ad ampio spettro alla nostra Isola. Tanti tifosi del Cagliari vivono e lavorano lontano dalla nostra città, sono in tutta la Sardegna e non solo, venire a casa loro come facciamo oggi peraltro in un contesto di rilievo internazionale grazie a una eccellenza qual è Costantino Nivola rappresenta qualcosa di molto importante ed emozionante”.

Il nuovo stadio? “Stiamo proseguendo il nostro lavoro sul PEF, il Piano Economico Finanziario, che dovremmo presentare in Comune entro la fine dell’anno e a quel punto il Comune avrà la possibilità una volta per tutte di autorizzare il progetto e partire col bando, spero già nel 2026”.

L’inizio di stagione della squadra? “Stiamo lavorando bene tutti insieme, tutti sappiamo quanto non sia facile in un campionato molto competitivo, con tante squadre forti e con club che investono tanto grazie a proprietà straniere. Il livello si è alzato, siamo partiti nel modo giusto ma tutti – dal mister allo staff passando per i calciatori e la Società – sanno che per confermare il buon inizio occorrerà dare davvero il massimo in ogni occasione, ogni giorno. Pisacane una scommessa? Mi sono sempre arrabbiato quando si diceva questo, lui ha credibilità data dal lavoro e dal suo percorso, lo sta dimostrando e l’inizio è stato in linea con i nostri obiettivi e la nostra dimensione, ma la strada è lunga e ne siamo tutti perfettamente consapevoli, sono certo che avrà una bella carriera”.

Un pensiero per Belotti dopo l’infortunio? “L’ho sentito ieri al telefono per parlare del suo percorso di guarigione dall’infortunio, abbiamo parlato un po’, siamo anche onorati che sia arrivato l’in bocca al lupo di Emilio Butragueno e del Real Madrid, pensare che un personaggio così importante nel mondo del calcio e il principale Club calcistico si siano spesi per un gesto così fa piacere e ci onora, e non può che aiutare Andrea a recuperare nel più breve tempo possibile”.

