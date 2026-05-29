Giulini: “Pronto il rinnovo per Pisacane di due o tre anni”

29/05/2026 | 14:56:13

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, in collegamento con la trasmissione Cagliari in diretta ha svelato alcune delle prossime mosse della sua squadra: “Il rinnovo di Pisacane? Firmeremo un biennale o un triennale, magari un biennale con opzione per un terzo anno, ma conta il giusto. Lo vediamo allenare da 4 anni ed è una spugna se rimane lucido. Non ha mai perso la bussola”. Sul futuro del ds Angelozzi: “Ci vedremo a breve, dovremo confrontarci sugli obiettivi e su quanto siamo allineati sul da farsi, come è giusto che sia. Dopodiché, anche il direttore ha tanti estimatori, si sa”. Per la prossima stagione la visione è già chiara: “L’obiettivo sarà migliorare la classifica di quest’anno. Sicuramente proveremo a tenere i calciatori più appetiti sul mercato, sappiamo che arriveranno offerte per molti di loro e dovremo essere bravi a tenerne il più possibile sperando che poi i ragazzi vogliano rimanere al Cagliari. Senza dubbio, cedere tre o quattro calciatori importanti porterebbe maggiori difficoltà nel tentare di migliorare su quanto già c’è dentro”. Infine anche una battuta sul futuro di Pavoletti: “Ci dobbiamo incontrare, aspetto che somatizzi il suo addio al Cagliari, non so se sarà anche un addio al calcio giocato. Lo vedo bene nel ruolo di dirigente”.

Foto: Twitter Giulini