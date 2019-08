Giulini: “Per Nainggolan tornare a Cagliari sarebbe la cosa più bella del mondo. Domani…”

Nel pomeriggio vi abbiamo raccontato a sorpresa il contropiede del Cagliari per Radja Nainggolan. Il ritorno in Sardegna era la prima scelta del centrocampista belga, nelle ultime ore – come detto – c’è stato un rilancio da parte del club di Giulini che coprirà quasi tutto l’ingaggio di 4,5 milioni. E lo stesso presidente del Cagliari, dopo l’incontro odierno con l’Inter e Nainggolan nella sede nerazzurra, ha parlato così ai microfoni di Sportitalia: “Naiggolan? Posso dire che domani ci riaggiorniamo. Se Radja era qui in sede con noi? Sì. Per lui sarebbe la cosa più bella del mondo tornare a Cagliari”.

Foto: Twitter ufficiale Inter