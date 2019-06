Giulini: “Offerta seria dell’Inter per Barella, ma ancora non ci soddisfa”

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di alcuni movimenti di mercato: “Il rinnovo di Cigarini è un bel mattoncino per noi, ha fatto benissimo negli ultimi due anni e sono davvero contento. Se dovesse uscire Barella non possiamo vendere altri giocatori importanti. Spero che l’anno prossimo riusciamo a toglierci soddisfazioni”. Sulla situazione Barella-Inter risponde: “Ha molte richieste, negli ultimi 5 anni ha fatto benissimo. Potrebbe essere l’anno definitivo per la sua consacrazione in un grande club. Vedremo quali di questi club riuscirà a soddisfare il Cagliari. Non credo abbia accordi con altre società, quello che leggo non è vero. L’Inter è interessata, ci ha fatto una proposta seria che stiamo valutando ma ancora non ci soddisfa. Vedremo se andrà in una squadra che gioca in Champions League”. Infine alla domanda su Defrel, risponde con un secco: “Sì ci piace”.

Foto: Zimbio