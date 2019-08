Giulini: “Nandez? Sarà un investimento importante. Su Defrel e Ounas…”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato durante conferenza di presentazione di Radja Nainggolan soffermandosi sull’imminente arrivo di Nahitan Nandez (come ampiamente anticipato in esclusiva) e non solo: “Il Boca ha traccheggiato fino a giovedì, ma dal mattino dopo ha cercato di accelerare la trattativa. In questo weekend so che le parti si sono avvicinate, nei prossimi giorni potrebbe diventare un investimento davvero importante. Dopo Nandez non arriverebbero altri giocatori a titolo definitivo, stiamo lavorando per un terzino sinistro e una seconda punta. Per me era ancora più importante costruire un centrocampo ancora più forte dell’anno scorso, per quanto riguarda le altre decisioni abbiamo un diesse che lavora ogni giorno su questo. Ora abbiamo 7 attaccanti in organico, troppi: se ci sarà la possibilità di prendere una seconda punta forte, in prestito, in grado di migliorarci noi, come società, cercheremo di accontentarlo”.

Foto: Boca Juniors Twitter