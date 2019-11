Giulini: “Nandez andrà in Premier. Rog colpaccio firmato Carli”

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato anche di Nahitan Nandez nel corso di una lunga intervista concessa La Gazzetta dello Sport: “È stato l’acquisto più faticoso da concludere, viste le richieste del Boca per cederlo. Ma siamo sicuri che diventerà un top player. È destinato alla Premier, è perfetto per quel campionato, ma crescerà prima con noi”.

Elogi anche per un altro protagonista, Rog: “Era stato un grande investimento, ma non era sbocciato, è normale che il Napoli abbia voluto rientrare dall’investimento. Noi abbiamo colto l’occasione perché è fortissimo e ringrazio il mio ds Carli per l’intuizione”.

foto: Cagliari Twitter