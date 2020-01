Giulini: “Nainggolan è un leader. Mercato? A gennaio non parte nessuno”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato anche di mercato durante l’intervento ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Milan: “C’è voglia di riscatto, a Udine e Torino abbiamo fatto due brutte partite. E’ scemato l’entusiasmo, vogliamo ripartire alla grande. La squadra è matura, sa quello che vuole, ha dimostrato di far bene. Non ha bisogno di nulla in particolare. Le motivazioni i giocatori le trovano da soli. Nandez e Nainggolan stanno facendo molto bene, Radja è un leader. In questo mercato terremo tutti i nostri giocatori, sperando ci facciano fare 58 punti a fine stagione”.

Foto: sito ufficiale Cagliari