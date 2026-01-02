Giulini: “Kilicsoy? Non abbiamo iniziato a parlare con il Besiktas. Priorità un centrocampista, seguiamo Nicolussi-Caviglia”

02/01/2026 | 20:36:40

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato a Dazn prima del Milan: “Kilicsoy? Con il Besiktas non abbiamo ancora iniziato a parlare. Lo seguivamo da un paio d’anni… Qualcuno all’interno del club era rimasto in contatto con Montella, allenatore della sua nazionale. Dopo un anno meno buono rispetto al suo primo anno c’è stata questa opportunità, lui voleva fare un anno all’estero e grazie anche al suo procuratore abbiamo fatto l’operazione. Siamo riusciti a portare a casa un diritto di riscatto, anche se un po’ elevato. Speriamo continui a fare così bene. La priorità? Un centrocampista, ieri Deiola si è fatto male in allenamento. Ci sono almeno tre giocatori che il nostro direttore sta seguendo. Nicolussi-Caviglia è uno di questi, speriamo di portarne a casa uno”.

foto x cagliari