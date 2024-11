Giulini: “Il ritorno in panchina di Ranieri nella sua Roma è assolutamente comprensibile”

Nel corso di una lunga intervista concessa a Radio TV Serie A, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato anche di mister Claudio Ranieri, nuovo tecnico della Roma che lo scorso anno ha portato i sardi alla salvezza: “Qualche giorno prima della partita decisiva per la salvezza, mister Ranieri – che è stato fondamentale per quella resurrezione – mi disse che ormai gli pesava tanto fare avanti e indietro da Roma e che sperava di chiudere la sua carriera nei club con una salvezza. Furono giorni difficili da gestire perché solo io e lui sapevamo che ci saremmo salutati, c’era molta ansia e per fortuna tutto andò bene. Il suo ritorno in panchina nella sua Roma è assolutamente comprensibile”.

