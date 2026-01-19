Giulini: “I sogni nel cassetto? Salvarsi con una squadra giovane e inaugurare entro cinque anni lo stadio Gigi Riva”

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato a Radio Rai GR Parlamento: “I sogni nel cassetto? Salvarsi con un allenatore e una squadra giovani. E inaugurare entro cinque anni il nuovo stadio Gigi Riva. Vittoria con la Juve? Fa piacere – ha detto Giulini – anche perché capitata proprio nella settimana della ricorrenza della sua scomparsa. Ma Gigi, tutti ricordiamo i suoi no alla Juve, ci accompagna sempre. L’ultima telefonata sportiva fu quella a Ranieri prima di Cagliari-Bari. Una vittoria che vale doppio”.

Foto: Twitter Giulini